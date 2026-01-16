Universidade Federal de MS oferta 3,2 mil vagas no SISU

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está ofertando cerca de 3,2 mil vagas para interessados em ingressar em cursos de graduação pelo sistema do SISU (Sistema de Seleção Unificada), após a divulgação do resultado das notas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os estudantes e interessados terão de 19 a 23 de janeiro para inscrição no portal único de acesso ao Ensino Superior. Ao todo, serão ofertadas 3.233 vagas em mais de 120 cursos distribuídos na UFMS de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

A novidade neste ano é que podem participar do Sisu candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, 2024 e/ou 2025, pois o sistema irá selecionar automaticamente a melhor nota do candidato.

Das 3.233 vagas ofertadas pela UFMS, 862 são para ampla concorrência e 2.371 para atender à Lei Nº 12.711, de 2012, que prevê a reserva para pessoas que tenham cursado o ensino médio em escola pública, quilombolas, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Os cursos, locais de oferta e semestre de início das aulas podem ser consultados aqui.

A previsão para o resultado do Sisu é 29 de janeiro. Os candidatos que não forem selecionados em nenhuma das opções terão de 29 de janeiro a 2 de fevereiro para inscrição na lista de espera, também no portal único de acesso.

