Universitários promovem o "Publici O Quê ?"

Os alunos do segundo semestre de Comunicação Social da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) estão promovendo a 7ª edição do Publici O Quê?. O evento vai acontecer no dia 28 de novembro, ás 19h no auditório do bloco B da UCDB.

O Publici O Quê foi criado para mostrar aos pais dos alunos mais a respeito do curso, o que fazem, aonde atuam, como estão os ex-alunos, entre outras dúvidas que os responsáveis tem. Apesar dessa ter sido a intenção inicial, o evento é uma oportunidade para pessoas que se interessam em conhecer mais sobre o curso de Publicidade & Propaganda.

O evento contará com uma palestra e bate-papo com Felipe Paniago, diretor de marketing e operações do Reclame Aqui. Além de uma apresentação geral do curso por professores, alunos relatando o que aprenderam, ex-alunos relatando suas experiências no mercado de trabalho, entre outras atrações preparadas pelos acadêmicos.

O Publici O Quê é aberto ao público, basta fazer uma inscrição pelo site. Clique aqui.

