Vagas exclusivas para refugiados, migrantes e apátridas são ofertadas na UEMS

As inscrições do Processo Seletivo de Ingresso aos Cursos de Graduação para Refugiados, Migrantes em Situação de Vulnerabilidade e Apátridas começam nesta segunda-feira (4) e vão até dia 17 de setembro para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com ingresso no 1º semestre de 2024.

Para efetuar a inscrição, o/a candidato/a deverá preencher o Formulário de Inscrição disponível no link , informando seus dados pessoais, renda per capita, curso ao qual tem interesse, e as notas das áreas de Linguagens e Matemática constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio (ou curso equivalente) ou na Certificação do Ensino Médio emitida pelas instituições certificadoras.

O edital de Convocação para Matrícula será divulgado a partir do dia 29 de setembro por meio do endereço eletrônico https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind .

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pelo Setor de Acolhimento, por meio eletrônico no e-mail [email protected].

O edital também será traduzido em espanhol, inglês e francês, clique e confira .

Confira as vagas:





