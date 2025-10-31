Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar

O cadastro já está aberto e deve ser feito antes das datas das provas

31 outubro 2025 - 10h54Vinícius Santos

Nos dias 9 e 16 de novembro, acontece a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil. Em Campo Grande, os candidatos têm direito ao transporte público gratuito para facilitar o deslocamento até os locais de prova.

O benefício é assegurado por lei municipal de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, cujo objetivo é garantir igualdade de acesso e evitar que dificuldades financeiras impeçam a participação dos candidatos.

Para ter acesso ao benefício, os interessados precisam realizar o cadastro no site do Consórcio Guaicurus, empresa responsável pelo sistema de transporte na Capital. O procedimento é simples:

- Acesse o site: consorcioguaicurus.com.br/servico/gratuidades/

- Procure a seção destinada ao cadastro para Enem/Vestibulares.

- Preencha o formulário com os dados pessoais e o número de inscrição na prova.

- Confirme o envio e aguarde a validação do benefício.

O cadastro já está aberto e deve ser feito antes das datas das provas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

SUS
Educação
Inep divulga resultado final dos recursos da segunda etapa do Revalida 2025/1
UEMS anuncia pacote de obras e quatro novos Restaurantes Universitários em MS
Educação
UEMS anuncia pacote de obras e quatro novos Restaurantes Universitários em MS
Estudantes terão prazo para renegociação
Educação
Renegociação de dívidas do Fies começa neste sábado
Projeto "Música Erudita nas Escolas" leva apresentações e oficinas a alunos da Capital
Educação
Projeto "Música Erudita nas Escolas" leva apresentações e oficinas a alunos da Capital
Ministério Público Federal (MPF) -
Educação
MPF promove escuta pública em Sidrolândia para avaliar qualidade da educação básica
Foto: Mateus Santos/g1
Educação
Notas de até três edições do Enem poderão ser usadas no Sisu 2026
Professor em sala de aula em Manaus
Educação
Mais de 1 milhão de inscritos fazem o primeiro Enem dos Professores neste domingo
UEMS
Educação
UEMS abre 1.130 vagas para transferência externa em 50 cursos presenciais
O anúncio foi feito em São Bernardo do Campo (SP), com a participação do presidente Lula
Educação
Governo anuncia novo edital de cursinhos populares com investimento de R$ 108 milhões
Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande
Educação
Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho