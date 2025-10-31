Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar

Nos dias 9 e 16 de novembro, acontece a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil. Em Campo Grande, os candidatos têm direito ao transporte público gratuito para facilitar o deslocamento até os locais de prova.

O benefício é assegurado por lei municipal de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, cujo objetivo é garantir igualdade de acesso e evitar que dificuldades financeiras impeçam a participação dos candidatos.

Para ter acesso ao benefício, os interessados precisam realizar o cadastro no site do Consórcio Guaicurus, empresa responsável pelo sistema de transporte na Capital. O procedimento é simples:

- Acesse o site: consorcioguaicurus.com.br/servico/gratuidades/

- Procure a seção destinada ao cadastro para Enem/Vestibulares.

- Preencha o formulário com os dados pessoais e o número de inscrição na prova.

- Confirme o envio e aguarde a validação do benefício.

O cadastro já está aberto e deve ser feito antes das datas das provas.

