Vai fazer o Enem? Reveja as provas e gabaritos dos últimos anos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), disponibiliza em seu portal gabaritos e provas aplicadas desde 2009. A disponibilização do conteúdo pode ser essencial para candidatos que desejam ingressar no ensino superior e treineiros.



Conforme dados do Inep, em Mato Grosso do Sul, neste ano foram 47.470 inscritos, sendo 7.185 jovens de 16 anos e 12.379 de 17 anos, as inscrições de pessoas com idade igual a 18 anos chegou a 6.394 mil.



Qualquer pessoa pode fazer o Enem, mas os “treineiros”, aqueles que ainda não concluíram e não vão concluir o ensino médio em 2023, só podem usar o resultado para autoavaliação de conhecimentos.



Para poder estudar baseado nas provas das edições anteriores, o candidato pode acessar o site do Inep, https://www.gov.br/inep/pt-br , clicar em Menu, escolher a opção: Áreas de Atuação > Avaliações e Exames Educacionais>Enem. Nesta nova aba haverá opções em blocos no qual é possível escolher “Provas e Gabaritos”. Veja:





Além das provas, o JD1 também separou dicas de estudos para otimizar o aprendizado e decoração de ambiente com orientações de profissionais do ensino superior.

