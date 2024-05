Varal Sustentável e Feira do Empreendedor do UEMS acontece dia 10 de maio na Capital

A nova edição do Varal Sustentável e da Feira do Empreendedor acontece no dia 10 de maio das 9h às 19h acontece na UEMS de Campo Grande, unidade Santo Amaro.

Ação é voltada à comunidade interna e externa. Podem participar com exposição de produtos, os discentes, docentes, servidores administrativos e funcionários terceirizados. Os eventos estão com inscrições abertas até dia 08 de maio pelo link https://forms.gle/M62YCrnWaEQtasz8A.

A população poderá prestigiar o evento que visa promover o trabalho de empreendedores/as da comunidade UEMS e trazer peças com valores acessíveis no Varal Sustentável.

