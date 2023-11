Vestibular UEMS 2024: Inscrições seguem abertas até quinta-feira

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) recebe inscrições para o Vestibular UEMS 2024 até às 23h59 (horário oficial de Mato Grosso do Sul) de quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Os inscritos devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100 até 10 de novembro, observando sempre o horário de funcionamento do sistema bancário. A inscrição só será efetivada após a confirmação, pela Fapec, do pagamento do valor da taxa de inscrição pela rede bancária.

O Vestibular 2024 está ofertando 811 vagas em 38 cursos, em 13 cidades. Inscreva-se clicando no link: https://concurso.fapec.org/inscricoes-uems.php

É de responsabilidade do candidato, 24 horas após o pagamento, conferir na área do candidato no site da Fapec, se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e se a importância do valor da inscrição paga foi reconhecida. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a Fapec, pelos telefones (67) 3345-5910 ou 3345- 5915, e pelo e-mail [email protected] para verificar o ocorrido.

A prova objetiva e a prova de redação do Vestibular UEMS 2024 será realizada no dia 26 de novembro de 2023 (domingo), das 08h às 13h, em 18 municípios do MS: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A convocação para realização das provas está prevista para ocorrer em 20 de novembro de 2023. Os locais de realização das Provas serão divulgados por meio de Edital específico publicado nos portais da UEMS (https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/vestibular) e da FAPEC (https://concurso.fapec.org).

