Vexame! MEC se manifesta sobre erro nos resultados do SISU

Na última terça-feira (30), o MEC divulgou a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SISU), que é a porta de entrada dos estudantes às universidades públicas do país. No entanto, após 25 minutos que o resultado havia sido divulgado, o site saiu do ar, e uma nova lista foi publicada no dia seguinte (31), como outros nomes de alunos. Hoje (02), o Ministério da Educação se manifestou sobre o ocorrido.

“O que houve foi uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados, durante 25 minutos da manhã do dia 30 de janeiro. A ocorrência está sendo rigorosamente apurada”, afirmou o MEC.

Situação que causou constrangimento em estudantes que estavam aprovados, segundo a primeira divulgação, mas que não estão na nova lista. “O sistema é seguro, e os resultados oficiais não serão modificados”, disse o MEC ao ser questionado sobre alguma ação para reparar a frustração desses estudantes. O Ministério apenas afirmou que esses alunos podem manifestar interesse para participar da lista de espera.

Mas o que aconteceu?

O resultado do SISU estava agendado para ser divulgado no dia 30 de janeiro, fato que aconteceu. Mas 25 minutos depois, o site saiu do ar, tempo suficiente para que os alunos vissem a lista de aprovados.

No mesmo dia, o MEC se manifestou e alegou “problemas técnicos”, e que o resultado correto seria repostado no dia 31 de janeiro. Nessa data, a lista definitiva foi divulgada, mas a classificação dos estudantes estava diferente, alunos que tinham sido aprovados, não estavam mais entre os classificados.

O erro do MEC gerou revolta nos estudantes na internet por todo o Brasil, que dizem estarem frustrados. Pois muitos já haviam comemorado e até postado fotos sobre a conquista.

