Volta às aulas: Alunos da Reme retornarão com uniformes e carteiras novas

Com foco na educação, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, garante uniformes novos, materiais didáticos, brinquedos para a educação infantil e ainda carteiras novas aos alunos das 205 escolas Reme (Rede Municipal de Ensino). Chegou nesta semana a primeira remessa de uniformes. Além disso, houve a aquisição de novos mobiliários que já estão sendo entregues e irão contemplar todas as escolas.

“Essas entregas marcam um investimento significativo na educação da Capital. Nós queremos o melhor para nossos alunos e a qualidade da educação também advém do uniforme entregue, do material escolar, da merenda, da estrutura física e do empenho dos profissionais. Com isso, a administração promove o bom funcionamento das escolas e o aprimoramento do ambiente educacional”, destacou a prefeita.

Além dos uniformes, Adriane ressaltou que a gestão também investisse em brinquedos, jogos e materiais de apoio. Com isso, as 106 Escolas de Educação Infantil serão contempladas com o material. “Os brinquedos e materiais pedagógicos são um suporte essencial para a aprendizagem dos alunos da educação infantil. Por isso, tivemos um olhar carinhoso com as crianças e com os professores também, que agora poderão desenvolver o trabalho com mais facilidade”.

Outra ação significativa em 2024 compete aos novos mobiliários que estão sendo entregues nas escolas e os novos parquinhos. Os móveis foram adquiridos para substituir os antigos e que não eram trocados há duas décadas. Os itens são compostos por conjunto de carteiras para os estudantes, mesas e cadeiras para professor, armário de aço, armário de arquivo, armário roupeiro e conjunto refeitório adulto e infantil.

Na Escola Municipal Gonçalina Faustina de Oliveira, a diretora-adjunta Eleuza Messa Prates indicou que os novos mobiliários refletem diretamente na qualidade da educação. “Aguardamos por muito tempo essas mudanças e essa iniciativa já indica que haverá grande melhoria voltada para a Educação neste ano, estamos animados. Até o clima no ambiente da escola vai melhorar com esses mobiliários novos”.

Vale lembrar que em 2023 todos os utensílios de cozinha das unidades escolares foram substituídos para melhor preparo das merendas. O material também ficou vários anos sem renovação.



Mais salas

Anunciada em novembro, a implantação de 166 salas modulares nas escolas começou pela região das Moreninhas, com 10 salas na Escola Municipal José Mauro Messias. A iniciativa visa atender à crescente demanda gerada pelo aumento populacional na região ao longo dos últimos dez anos, proporcionando 600 novas vagas para os alunos do 1º ao 9º ano. Até 30 de janeiro, a Prefeitura informou que outras 51 novas salas serão entregues em diversas escolas municipais, fortalecendo o compromisso com a qualidade e expansão do ensino na cidade.

A entrega das 166 salas de aula para atender a Rede Municipal de Ensino foi dividida em duas etapas, sendo a primeira agora em janeiro, no início do ano letivo e a segunda, em abril. Com as salas, o aumento no número de vagas é de 6.600.

