Volta às aulas: escolas públicas de MS e Campo Grande retornam nesta quarta

Após dias de recesso, os alunos das escolas da rede municipal de Campo Grande e estadual de Mato Grosso do Sul retornaram à sala de aula nesta quarta-feira (2).

Ao todo, mais de 109 mil crianças e adolescentes, voltam a ocupar as carteiras em 99 escolas e 106 Emeis, na Capital. De acordo com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), o 3º bimestre será entre 1º de agosto e 29 de setembro. Já o 4º bimestre será de 2 de outubro a 18 de dezembro de 2023.

Na rede estadual, cerca de 185 mil estudantes da educação infantil, ensino fundamental e médio retornam às salas de aula nas 348 escolas da Rede Estadual de Ensino. O encerramento das aulas está marcado para 15 de dezembro.

Conforme o calendário escolar da rede estadual, o terceiro bimestre terá início nesta terça-feira (1º), com o retorno dos docentes e coordenadores que participarão de uma jornada pedagógica para alinhar ações do segundo semestre letivo.

Sala de aula em escola em Campo Grande — Foto: Divulgação

