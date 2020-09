Volta às aulas presenciais na rede estadual em MS pode ficar para 2021

Em transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado durante a tarde desta segunda-feira (28), representantes da SED (Secretaria de Estado de Educação) sugeriram a possibilidade de retorno das aulas presenciais da rede pública estadual somente em 2021.

As ponderações foram feitas em falas de “esclarecimento”, já que o setor tem sido questionado sobre a volta das atividades presenciais nas unidades públicas.

As unidades de ensino particulares estão em fase de elaboração do plano de biossegurança para retomar as aulas com a presença de professores e alunos nos mesmos espaços, motivo de mais pressão para retomada nas unidades públicas.

O professor Hélio Daher, Superintendente de Administração da SED, enfatiza o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria nos últimos meses tanto para manter as atividades não presenciais como para preparar o setor para um possível retorno presencial. Porém, não foi estipulado prazo, ficando em aberta a possibilidade de retomada somente no próximo ano.

“Importante estarmos atualizando a população de que pé nós estamos e como estamos nos preparando para conduzir uma possível volta das aulas presenciais, podendo ser agora em 2020 ou 2021. A gente se prepara para voltar, mas a data de retorno não depende da educação”, disse Hélio.

O superintendente ressaltou ainda que as aulas presenciais devem acontecer somente quando houver segurança necessária tanto para diretamente para professores, funcionários e estudantes, quanto para os familiares dos mesmos.

Deixe seu Comentário

Leia Também