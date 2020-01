Vídeo – Coronel David fala sobre segurança e política

O deputado estadual Coronel David fala neste momento sobre o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, e segurança pública em entrevista ao vivo no JD1 Notícias.

O parlamentar é o entrevistado da semana e também opina sobre a “fuga” do Ministério Público Federal de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai, do curso de formação para soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, entre outros assuntos.

Acompanhe:

Deixe seu Comentário

Leia Também