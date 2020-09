Eleições 2020: Márcio Fernandes estará ao vivo no JD1 nesta terça

O candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) à prefeitura de Campo Grande, Márcio Fernandes, estará ao vivo nesta terça-feira (29), no JD1 Notícias falando sobre suas propostas para a capital.

Entre outros assuntos, Márcio responderá perguntas de internautas. A entrevista será transmitida ao vivo pelo Facebook do JD1 Notícias, a partir das 17 horas. Acompanhe.

Conheça o candidato

Marcio Fernandes nasceu em Umuarama (PR), é filho de Wilson Fernandes e Regina Conceição Jardim Fernandes. O jovem parlamentar, que é casado com Flávia Figueiredo Fernandes, veio para Campo Grande com apenas 5 anos, quando sua família resolveu investir no ramo de veículos e agropecuária em Campo Grande. Muito cedo começou a participar dos negócios da família, se envolvendo diretamente na administração das empresas. Aos 17 anos iniciou a vida universitária, cursando Medicina Veterinária na Anhanguera/Uniderp.

Em 2004, ainda com 25 anos e recém-formado, tornou-se por um breve período, administrador de uma indústria de biodiesel na cidade de Jaraguari. Dois anos depois, foi eleito deputado estadual com 9.708 votos e assumiu o primeiro cargo público aos 27 anos. Em 2010, Marcio Fernandes foi reeleito com 23.138, o que representou – dentre os deputados – o maior aumento percentual de votos, 138%, no comparativo com o pleito anterior. Já no terceiro mandato, o parlamentar ampliou sua base eleitoral, tendo voto em 72 municípios de Mato Grosso do Sul, sendo eleito com 22.357 votos.

Neste ano, Márcio foi escolhido pelo MDB para ser candidato a prefeito de Campo Grande.

