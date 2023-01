AO VIVO: Secretário Eduardo Costa explica a nova anistia de obras

O secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa, concede entrevista ao JD1 nesta sexta-feira (20), ao vivo e os internautas podem tirar suas dúvidas e enviar as perguntas no Facebook do JD1 Notícias , ou através dos comentários do vídeo no Youtube.

Deixe seu Comentário

Leia Também