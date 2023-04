JD1TV: Ovos de páscoa artesanais movimentam economia e geram renda

Com a Páscoa chegando os ovos artesanais se tornam alternativa de consumo pela variedade de sabor e forma, uma pesquisa do Sebrae-MS com a Fecomercio aponta que a Páscoa de 2023 deve movimentar R$ 256,8 milhões em Mato Grosso do Sul, desse montante, mais de 28 milhões de reais serão resultados das vendas dos ovos artesanais.

O JD1TV conheceu dois empreendedores do ramo, um trabalha com os ovos tradicionais de chocolate e outro decidiu inovar e produzir empadovo - empada em formato de ovo. A história você confere abaixo:

