JD1TV: Piraputanga pode se tornar destino internacional

O JD1 Entrevista recebeu nesta quarta-feira (29), o Secretário da FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, para falar sobre o trabalho desempenhado no setor do turismo no Estado e suas perspectivas.

Ele pontuou o crescimento de novos atrativos e acomodações para o município de Piraputanga, e como as atividades devem alavancar a visitação no local, podendo se tornar destino internacional nos próximos anos. Assista a entrevista completa aqui:

