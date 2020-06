Rudel, do Detran-MS, será entrevistado nesta quarta

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Rudel Trindade, será entrevistado nesta quarta-feira (24), ao vivo no JD1 Notícias.

Na pauta, digitalização dos serviços do órgão, atendimento na pandemia, leiloes, segurança documental, além de perguntas dos internautas.

A entrevista será transmitida a partir das 17h30, pelo Facebook do JD1 Notícias, por onde você, leitor, poderá mandar seus questionamentos relacionados ao serviço de trânsito no Estado. Clique aqui e curta a página do JD1 e fique atento para participar.

