JD1TV: Campo Grande sediará Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras

O JD1 Entrevista desta terça-feira (17), conversou com o Presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), Henrique de Medeiros e um dos diretores da ASL, Américo Calheiros, para falar sobre o Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras, que acontecerá em Campo Grande, nos dias 19 e 20 de outubro.

Os convidados falaram também sobre como a literatura tem influência positiva na sociedade, sobretudo na cultura e identidade de um local, além de ter a missão de fazer o registro da memória cultural do país.

Foi reforçado ainda, sobre os impactos do consumo excessivo da internet na leitura e escrita dos jovens, prejudicando-os na ausência de conhecimentos mais aprofundados.

Eles salientaram também a importância deste Congresso na Capital e reforçaram o convite para pessoas de todas as idades.

A abertura acontecerá na quinta-feira (19), no Bioparque Pantanal, às 9h, se estendendo durante a tarde. Na sexta-feira (20), o evento dará continuidade na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras no período da manhã e tarde, com debates e encontros, com a presença de representantes das 20 Academias Estaduais.

Assista:

