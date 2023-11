Candidato à presidência CREA-MS, Canuto quer aumentar convênios técnicos para a classe

O JD1 Entrevista desta terça-feira (14) conversou com mais um candidato à presidência do CREA/MS, José Antônio Canuto dos Santos, que é engenheiro eletricista e de Segurança do Trabalho, tecnólogo em Construção Civil e Eletrotécnica, contou como sua bagagem profissional pode contribuir à frente do Conselho.

O engenheiro atuou por 14 anos como conselheiro-diretor do CREA-MS e destacou algumas de suas 15 prospostas e seu propósito como presidente do CREA/MS, já que é um cargo não-remunerado.

Como conselheiro, atuando na área de agronomia, engenharia e geociências, ele comenta que ainda é preciso melhorar muito, "no sentido de que a gente atenda a população, o Crea faça mais convênios, que consiga mais recursos para a engenharia. Entraríamos na situação de convênios com os órgãos públicos. O Crea tem que oferecer aquela mão amiga, para que o Governo do Estado, Governo Municipal e Federal abram as portas e contratem esses profissionais".

Ele reforça que as pessoas que se formam, encontram dificuldade no mercado de trabalho, "porque eles não tem um preparo, eles não foram preparados para aquilo. Em nossa proposta tem inclusive pensando em uma Escola de Engenharia dentro do Conselho, tipo a ESA dos advogados, para preparar os profissionais nessa área e que eles consigam um caminho profissional e consigam sustentar suas famílias", acrescenta.

Outras propostas de destaque são: fiscalizar o exercício profissional, a valorização dos profissionais através da melhoria do piso salarial, melhorar os programas CREA do Povo e CREA Júnior.

Assista:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também