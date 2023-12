"Grande momento em MS", diz Longen sobre crescimento industrial de 2023

Na série JD1 Retrospectiva desta terça-feira (12), o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen, destacou sobre os alcances e investimentos da entidade em 2023.

Durante entrevista, Longen afirmou que MS vive um grande momento no setor industrial. "A indústria vem crescendo em nível ótimo. Não podemos mais tirar como referência o famoso 'número chinês', pois estamos acima dos números da China, em termos de desenvolvimento da indústria do nosso Estado. Avançamos positivamente, praticamente, em todas as regiões, de uma maneira ou de outra", ressaltou.

"MS vem cumprindo o seu papel. Somos um Estado que tem condições de fazer investimentos, com um poder significativo, e vamos avançar por esse caminho", acrescentou Longen.

O presidente também comentou sobre a projeção para o setor industrial em 2024. Assista a entrevista na íntegra:

