Quer um emprego em 2024? Funsat anuncia ações, programas e cursos

O ano começou e com ele a busca por emprego também. Em 2023, a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) fechou o ano com mais de 27 mil trabalhadores atendidos na sede. Nas ações externas, como o “Funsat em Ação”, foram mais de 3 mil atendimentos.

Para fomentar a oferta e demanda de empregos, além dos feirões e o Simpósio de empregabilidade, a Funsat vai promover o Programa Mulheres Mil, em parceria com o Governo Federal, qualificando 100 mulheres no curso de assistente administrativo, no CRAS Vida Nova, que já serão encaminhadas para o mercado de trabalho. As inscrições ainda serão divulgadas em fevereiro.

Em fevereiro também abrirão cursos de capacitação profissional na Escola da Funsat: primeiros socorros, marketing digital e manipulação e higiene de alimentos.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também