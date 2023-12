JD1TV: Entenda como a oxigenoterapia hiperbárica pode prevenir o envelhecimento precoce

A última edição do Programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes, teve participação da Dra. Andreia Antoniolli, nesta sexta-feira (15). Ela é proprietária da BiologicalAge, fundadora e coordenadora do Centro de Estudos em Células Tronco, Engenharia e Tecidos de Genética Toxicológica (Cetrogen), do Hospital Rosa Pedrossian.

Na entrevista foram abordados assuntos sobre medidas preventivas do evelhecimento precoce e os cuidados estéticos utilizando o equipamento que realiza a oxigenoterapia hiperbárica, que ajuda a diminuir a inflamação e o inchaço em áreas afetadas por lesões ou doenças.

"Como a oxigenoterapia hiperbárica trata a célula, ela acaba tratando todas as células do nosso corpo. Ela tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e o principal ela é capaz de rejuvenescer as células", afirma Dra. Andreia.

Assista:

