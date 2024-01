JD1TV: "Fui a deputada que mais trouxe recursos no 1º mandato", afirma Camila Jara

O JD1 Entrevista desta quarta-feira (17) recebeu a deputada federal Camila Jara (PT), que pontuou sobre sua candidatura à prefeitura e comentou que tem um projeto com foco nas pessoas.

"Esse projeto é de muitas mãos, onde vários mandatos do PT estarão envolvidos junto com a gente, mas, mais do que isso, a gente entende que nesse momento é um processo de escuta à população, para que a gente consiga entender qual o tipo de política pública vai melhorar a vida da pessoa lá na ponta".

Além disso, a deputada comentou não haver possibilidade de projeto conjunto com a Rose Modesto, por não ter relação partidária em comum; destacou os avanços do seu mandato; avaliou os Governos Lula e Riedel, além de comentar sobre a pressão de ser uma política mais jovem em meio aos mais velhos.

Camila Jara também salientou os desafios de ser uma deputada de esquerda em um estado majoritariamente de direita.

Assista:

