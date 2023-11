JD1TV: Candidato à presidência do Crea/MS quer implantar Programa Itinerante e de Cash Back

Nesta quarta-feira (8), o JD1 entrevista conversou com Marcelo Abdalla, Engenheiro Eletricista, natural de Corumbá, empresário com atuação principalmente na prestação de serviços no setor público, Presidente licenciado/afastado da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande/MS.

Marcelo falou sobre sua candidatura ao cargo de presidente do Crea/MS para o triênio 2024-2026 e como pretende contribuir com os profissionais dentro do Conselho.

Algumas de suas propostas: Programas de Integração, como Fale com o Presidente, Crea Itinerante e Coworking. Programas de negócios, como Cash Back Clube de Vantagens, Hub de Negócios e Crea Capacita. Programas de Assistência, como Assistência Médico Hospitalar Crea/MS e Plano de Incentivo aos colaboradores.

Para votar, no dia 17 de novembro, o profissional deve acessar o site www.votaconfea.com.br das 7h às 18h, no horário de Mato Grosso do Sul. As informações de login e senha necessárias à autenticação na plataforma serão enviadas aos profissionais por e-mail e SMS. Profissionais que possuem visto em Mato Grosso do Sul poderão votar no Estado desde que a anuidade deste ano tenha sido quitada no Crea-MS.

