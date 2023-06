JD1TV: Coronel Djan diz que papel da Defesa Civil é preparar apoio em grandes desastres

A edição do JD1 Entrevista desta quarta-feira (31), recebeu o diretor-geral da Defesa Civil, Coronel Djan, que detalhou sobre a atuação do órgão, perante a população.

Na ocasião, ele comentou sobre as ondas de frio que se instalaram em Mato Grosso do Sul. Além de destacar sobre os alertas emitidos pela Defesa por SMS, os quais orientam sobre as condições climáticas e desastres naturais. Assista a entrevista:

