JD1TV: Diretor do Ranking elogia gestões de Adriane Lopes e Eduardo Riedel

A edição do JD1 Entrevista desta terça-feira (1º), recebeu o cientista político e diretor do Instituto Ranking, Tony Ueno, que elogiou as gestões de Eduardo Riedel e Adriane Lopes, e ainda discorreu sobre alternativas eficazes a serem adotadas para os candidatos à Prefeitura, em 2024.

Além disso, o cientista político ressaltou a imunidade das pesquisas realizadas pelo instituto, tendo em vista que, nas eleições anteriores, o Instituto Ranking acertou os resultados de quase todos os municípios de Mato Grosso do Sul, antes mesmo de serem divulgados.

