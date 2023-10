JD1TV: Geraldo Resende fala sobre emendas e como serão as eleições de 2024

O JD1 Entrevista desta quinta-feira (19), entrevistou o deputado federal Geraldo Resende, que falou sobre como utiliza os recursos para emendas da saúde e sobre o andamento para a finalização do Hospital Regional de Dourados. "Temos a previsão de que possa terminar em março de 2024", pontua o deputado.

O deputado também comentou sobre a previsão de novos cursos na UEMS, sobre as mudanças da Portaria sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência e finalizou falando sobre sua atuação nas eleições municipais, bem como o convite que recebeu do ex-governador Reinaldo Azambuja, para assumir a vice-presidência do PSDB no Mato Grosso do Sul.

A oficialização da vice-presidência acontecerá no próximo dia 21, às 08h, no Diretório Estadual do PSDB, localizado na Av. Min. João Arinos, 156 - Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS.

“Confesso que estou muito motivado para ajudar o partido no projeto de construir candidaturas viáveis na maioria dos municípios de MS, para que a gente possa superar a marca de 50 prefeitos e conseguir avançar no número de vereadores”, comenta Geraldo Resende.

