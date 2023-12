JD1TV - Gerson Claro: "A Assembleia está mais presente na vida da comunidade"

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro, esteve presente no Programa JD1 Retrospetiva desta segunda-feira (18), onde destacou suas principais ações no Legislativo durante o ano.

"Tivemos um ano com mais de 220 projetos de leis apresentados, todos os poderes atendidos: o poder executivo, o poder judiciário, o ministério público, defensoria, todos os órgãos que precisaram da Assembleia, ela esteve presente", comentou.

A aprovação da Lei do Pantanal, a estreia da TV Assembleia no canal aberto e a transparência da casa de leis para se aproximar mais do cidadão também foram pautas da entrevista.

"Tivemos nota dos Tribunais de Contas de todo o Brasil, o órgão que mais cresceu no MS foi a Assembleia Lefgislativa, recebemos a nota7.7, considerada muito alta, no que diz respeito a transparência administrativa.(...) Tanto a TV, quanto a Rádio, ela vem para possibilitar que o cidadão e os próprios meios de comunicação tenham acesso direto às informações de maneira online e ao vivo", acrescenta Gerson.

Assista:

