JD1TV: "Hoje o MP é mais forte e mais próximo da sociedade", afirma Alexandre Magno

No JD1 Retrospectiva, conversamos com o Procurador-Geral da Justiça do MPMS, Alexandre Magno, que destacou os resultados alcançados em sua gestão de 2023, as conquistas mais importantes do ano, além de opinar sobre as crescentes críticas dos brasileiros ao STF.

Outro assunto abordado foi a relação do Ministério Público do Estado com os governos e com a sociedade, no qual ele destaca que foi cumprido o desejo de estar mais próximo da população, defendendo às suas necessidades.

"Hoje o MP é mais forte, mais unido e mais próximo da sociedade", afirma Procurador-Geral

Como coordenador do Grupo Nacional do Patrimônio Público e Eleitoral, o procurador destacou como será sua atuação durante as eleições de 2024.

