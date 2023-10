JD1TV - Outubro rosa: seu ginecologista pede todos os exames necessários? Pesquisa aponta que não

Ainda em comemoração ao mês do Outubro Rosa, o Dr. Plácido Menezes, no Programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (20), recebeu o médico Marcelo Dotti, endoscopista do Instituto Digestivo de Campo Grande, que trouxe uma pesquisa com dados importantes sobre o câncer na mulher.

A pesquisa realizada pela Sociedade de Endoscopia, em parceria com a Sociedade de Ginecologia do estado, alerta para as mulheres ficarem atentas não somente ao câncer de mama e de útero, mas também ao câncer de colorretal (câncer de intestino), o qual é o segundo câncer com maior incidência no Brasil e no Mato Grosso do Sul, depois do câncer de mama. A pesquisa aponta que apenas 15% dos ginecologistas entrevistados disseram saber dessa informação e por isso não solicitam os exames preventivos.

Marcelo Dotti, que tem atuação em Colonoscopia, Colangiografia Endoscópica, Ecoendoscopia e Cirurgia Geral, comentou na entrevista que a maioria dos pacientes não possui nenhum sintoma, e por isso acabam não procurando o gastroenterologista, nesse sentido, é importante que os ginecologistas peçam o exame de colonoscopia, como rotina, ou mesmo que as mulheres solicitem o pedido, para prevenção.

