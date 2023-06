JD1TV: Mercadão Municipal chega aos 65 anos

Na edição do JD1 entrevistas desta quarta-feira (21), recebemos o Presidente do Mercadão, Cleuber Linares, que comentou sobre e expectativa de melhorias no local mais tradicional do Estado, como tombamento e ampliação. Neste ano o Mercadão Municipal comemora 65 anos e possui mais de 200 bancas e boxes de vendas com uma variedade de produtos, desde hortifrutigranjeiros, passando por ervas medicinais, até peixes da região e cestas básicas.

Além disso, o presidente comenta que cerca de 150 mil pessoas passam no local durante o mês, principalmente aos finais de semana onde a população gosta de "bater ponto" para comer o tradicional pastel do mercadão. Linares ainda ressalta que quer ampliar o estabelecimento e continuar mantendo a essência de mercadão.

Confira a entrevista na íntegra:

Deixe seu Comentário

Leia Também