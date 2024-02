JD1TV: "Mulheres podem fazer parte da política", diz Naiane Bittencourt do PL Mulher-MS

No JD1 Entrevista desta quarta-feira (21), recebemos a Presidente do Partido Liberal Mulher do Mato Grosso do Sul, Naiane Bittencourt. Ela falou sobre os desafios do cargo; e a importância da mulher na política como mãe, esposa e eleitora.

Naiane também convidou a todos para o evento promovido pelo PL Mulher em Campo Grande, que contará com a presença da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro. O ato será realizado no Shopping Bosque dos Ipês.

“O objetivo do evento é mostrar qual a importância das mulheres na política, nós viemos como uma ferramenta de transformação. Acreditamos que a mulher tem a capacidade de transformar o espaço e fazer uma política nova”, disse Naiane.

Assista a entrevista:

