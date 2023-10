JD1TV: Orçamento para investimentos na capital será de 6,4 bilhões em 2024, afirma Betinho

O JD1 Entrevista desta segunda-feira (16), recebeu o Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Betinho, que falou sobre como atua na fiscalização dos investimentos da cidade e explicou o que são as emendas impositivas.

Além disso, o vereador comentou sobre o encontro com a senadora Tereza Cristina que está apoiando a criação de emendas para o CCZ, como por exemplo, a implementação de um laboratório biomolecular, para realização de diversos exames veterinários. "Isso fica em torno de R$980 mil para fazer tanto a ampliação de testes e também esse laboratório biomolecular", comenta Betinho.

Ele também aproveitou para falar da preparação para as eleições 2024, acrescentou que a meta é dobrar a bancada republicana o ano que vem e que vão fomentar as candidaturas de mulheres para atuarem no partido.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também