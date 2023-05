JD1TV - Pedro Caravina: "Crítica construtiva tem que absorver"

A edição do JD1 Entrevista desta terça-feira (30), recebeu o secretário de governo Pedro Caravina, que comentou sobre os rumos da nova gestão de Mato Grosso do Sul e suas obrigações da pasta que controla.

Na ocasião, ele ainda destacou sobre as entregas realizadas pelo Governo, que entra no sexto mês de atuação. Assista a entrevista:

