JD1TV: Pedrossian Neto diz que reforma tributária não deve "prejudicar setores"

A edição do JD1 Entrevista desta segunda-feira (10), recebeu o deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Pedrossian Neto que esclareceu seu ponto de vista sobre a reforma tributária.

Na ocasião, ele destacou que não é contra a reforma tributária, mas garantiu que a atual reforma precisa ser analisada, tendo em vista que ela não pode prejudicar economicamente vários outros setores.

Além disso, o parlamentar discorreu sobre os planos para os próximos anos, levando em consideração as eleições de 2024, e afirmou ainda, que conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade é um dos pilares do governo de Eduardo Riedel.

Assista a entrevista completa:

Deixe seu Comentário

Leia Também