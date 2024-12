JD1TV: "Saímos de 40 para 17 mil famílias em pobreza extrema", afirma Riedel

Convidado desta segunda-feira (2), no 'Retrospectiva 2024' do JD1 Notícias, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, falou sobre investimentos trazidos para o estado, provenientes do setor público e privado, equilíbrio fiscal e diminuição da pobreza extrema na região.

Segundo Riedel, 2024 foi um ano em que o estado “se projetou” para o setor privado e para diferentes segmentos da economia. “Nosso conceito foi de conquistar a confiança do investidor. Quando a gente traz bastante investimento para o Estado, nós estamos trazendo emprego, nós estamos trazendo renda, desenvolvimento e progresso”.



Outro positivo apontado por Riedel ao longo do ano, foi a diminuição “expressiva” da pobreza extrema. “Isso é algo que nos orgulha, a gente saiu de 40 mil famílias para 17 mil família, fruto de todo o esforço do Governo do Estado e dos programas sociais”.

Assista:



