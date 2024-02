JD1TV: SEMED deseja atender mais 6.600 alunos nas escolas da Capital

O Secretário Municipal de Educação, Lucas Bitencourt, esteve no estúdio do JD1 Entrevista hoje (21), e falou sobre o ano de 2024 da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, a REME, os planos e as dificuldades encontradas em sua gestão.

Ele assumiu o cargo em novembro de 2022, sob a gestão da Prefeita Adriane Lopes (PP). Bitencourt é professor, e afirma que a base da sua gestão é o planejamento. Atualmente, a SEMED trabalha com três pilares: infraestrutura; estrutura de Recursos Humanos; e o processo educacional.

Segundo o secretário, Campo Grande tem avançado no planejamento de ensino. "O plano de ensino é para que toda rede trabalhasse em cima do que é ideal, garantindo o que é essencial para cada região, para cada escola", afirmou Bitencourt.

Assista a entrevista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também