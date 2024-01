JD1TV: Série gestação e parto saudável - entenda como a doula contribui no processo gestacional

No JD1 Entrevista desta quinta-feira (18), como parte da série "Gestação e Parto Saudável", conversamos com a diretora de comunicação da Associação de Doulas de Mato Grosso do Sul (ADOMS), Ludmila Belline.

A profissão é regulamentada pelo Projeto de Lei (3946/21), e na entrevista Ludmila comentou sobre como funciona a atuação da doula na gestação, parto e pós-parto. A doula é responsável por instruir a gestante e o acompanhante, por meio da educação perinatal, abordando sobre a fisiologia na gestação, as fases do trabalho de parto, além de contribuir emocionalmente em possíveis medos e bloqueios emocionais em relação ao parto.

"É um trabalho bem amplo, são três fases, a gente costuma se apegar às famílias, pois são meses acompanhando, com esse carinho que temos com elas", afirma Ludmila.

Na ocasião, a doula também destacou os métodos que utilizam no alívio da dor durante o parto, o acompanhamento na humanização do atendimento em partos normais e cesariana, e alertou sobre como identificar e evitar a violência obstétrica.

*Para contratar uma doula, é possível acessar a lista de doulas cadastradas na Associação, através do Instagram: @adoms_doulasms

