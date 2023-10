JD1TV: "Tem que ter responsabilidade com o recurso público", dispara Nildo Alves

No JD1 Entrevista desta sexta-feira (27/10), nós recebemos o Prefeito de Anastácio/MS, Nildo Alves, para falar sobre investimentos, saúde, eleições 2024 e um balanço sobre o último mandato.

Nildo Alves está lançando 26,5 milhões em obras com recursos próprios do município, para ele "todo gestor tem que ter responsabilidade com o recurso público“ e reforça que os impostos arrecadados devem ser convertidos em melhorias.

De acordo com Nildo, a Prefeitura de Anastácio possui um programa em que a finalidade é "economizar centavo por centavo" e com isso gerou esse montante de recursos em que estão devolvendo com benfeitorias para a população.

Com relação a folha dos servidores, ele comenta que eles são prioridade e que fazem o pagamento adiantado. Já em relação aos seus quatro mandatos, o prefeito se diz satisfeito e comenta que seu lema é a honestidade, com corrupção zero em seu mandato e que está feliz em ter contribuído com a cidade.

Confira a entrevista na íntegra:

Deixe seu Comentário

Leia Também