JD1TV:"Na última onda de calor, trocamos mais de 400 transformadores", diz Vinhaes

Na edição do JD1 Retrospectiva desta quarta-feira (13), Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa, destacou sobre o cumprimentos das melhorias e investimentos planejados para 2023.

Ele também comentou sobre as ampliações e novas ligações feitas durante o ano, sobre a entrada da Reenergisa no grupo, além de falar sobre as providências da entidade quanto à instalação de grandes indústrias e da Rota Bioceânica e pontuou sobre a onda de calor e como isso interferiu no fornecimento de energia:

"Muitas pessoas trocam o disjuntor da entrada da instalação, sem comunicar a Energisa.(...), se você precisar trocar ele, é importante comunicar a Energisa. Não tem custo nenhum, é só ligar para o nosso call center, porque se vários clientes fazem simultaneamente esse procedimento de troca, o transformador que está lá na rede, na entrada, pode sobrecarregar", afirma Marcelo Vinhaes.

