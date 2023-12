JD1TV: UFMS fecha 2023 com prêmio de governança pública e nota máxima avaliada pelo MEC

Em mais uma edição do JD1 Retrospectiva, conversamos com Marcelo Turine, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que trouxe os desafios, como também metas alcançadas e avanços positivos na entidade em 2023.

Durante a entrevista, Turine destacou que mesmo com recurso de verbas reduzido na universidade, foi possível realizar avanços, como premiações, reconhecimentos, destaques em pesquisas internas e parcerias que garantiram à UFMS nota máxima avaliada MEC em 2023.

"Sem parcerias não é possível ter uma produção científica de qualidade. Tivemos muitas parcerias com universidades fora do Brasil, na América Latina, Europa. Fomos a primeira Universidade do Brasil a fazer parceria com o Marrocos, estamos expandindo muito na África, acabei de chegar da Alemanha. Então é muito gostoso ver que o tema sustentabilidade, nosso pantanal, energia renovável, são temas de interesse das comunidades cientíticas do mundo todo", afirma Turine.

Assista:

