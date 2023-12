JD1TV:"Apoiamos quase 85 mil empresários em 2023", diz superintendente do Sebrae/MS

Dando continuidade à série JD1 Retrospectiva 2023, onde conversamos com os nomes que comandam as principais áreas que conduziram os rumos do estado este ano, recebemos Cláudio Mendonça, diretor superintendente do Sebrae/MS.

Cláudio destacou as principais ações de incentivo aos empresários este ano, comentou sobre os destaques de reconhecimento e os resultados alcançados com êxito pelo Sebrae, e fez também um balanço sobre a capacitação dos empreendedores este ano com relação ao ano anterior. Ele ainda afirmou que foram quase 85 mil empresários atendidos em 2023 pelo Sebrae.

"Pelo 3º ano consecutivo o Mato Grosso do Sul ficou em 1º lugar como o estado que tem a maior atuação junto ao seu empresário, o maior indicador de número de empresas atendidas, pelo número de empresas existentes", destaca.

