JD1TV: "Sem sustentabilidade não há futuro", afirma presidente do Conselho da Unimed

O Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (8), recebe o presidente do Conselho de Administração da Unimed Campo Grande, Dr. Eduardo Kawano, para falar dos 50 anos da Unimed em Mato Grosso do Sul, das conquistas e trabalho da instituição junto à sociedade.

Na entrevista ele destacou sobre a estrutura da Unimed, na qual atende quase todas as especialidades e cirurgias e comentou sobre a importância da saúde integrar às novas tecnologias nos atendimentos, como incluir a robótica e inteligência artificial para avançar no atendimento ao cliente.

"A inteligência artificial já acontece dentro da Unimed através dos processos que ocorrem internamente, principalmente burocráticos", afirma Kawano.

A Unimed evoluiu e hoje tem profissionais capacitados e aparalhos de última geração que minimizam saídas de pacientes para fora do estado para realizar algum procedimento e tem foco na política de prevenção. O médico também destacou sobre as novidades da Unimed aos associados em 2024.

Assista:

