JD1TV: "Instrumento eficiente", diz Coronel David sobre cadastro estadual de pedófilos

Em mais um programa da Retrospectiva 2023 do JD1, a entrevista de hoje é com o deputado estadual, Coronel David.

Ele ressaltou suas principais ações como deputado que impactaram na sociedade, como o cadastro estadual de pedófilos “instrumento eficiente para proteção e prevenção da ocorrência de crimes contra crianças e adolescentes”, segundo ele.

"Conseguimos implementar uma mudança legislativa da obrigatoriedade da foto frontal do pedófilo e aumentamos consideravelmente o número de pedófilos que já estão condenados com sentença transitado e julgado e que agora estão no cadastro estadual de pedófilos (...), aumentamos para mais de 500 nomes", enfatiza o deputado.

Além de falar sobre como consegue conversar com outros segmentos, já que é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, ele ainda comenta sobre uma possível candidatura à prefeitura.

"Meu partido já fechou questão que vai ter candidatura própria. De início se colocou como interessado nessa disputa o deputado federal Pollon, que é presidente estadual do partido, a quem eu já assegurei meu apoio a ele, se ele for candidato. Mas ele não sendo candidato, já disse a ele que meu nome também está à disposição do partido", acrescentou.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também