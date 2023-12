JD1TV: Capital utilizou 300 milhões de litros de água em um só dia durante onda de calor

No JD1 Retrospectiva desta quinta-feira (14), conversamos com o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira. Além de fazer um balanço das metas e avanços realizados durante o ano, ele trouxe dados sobre o bom desempenho na distribuição de água e redes de esgoto e novos projetos implantados.

Sobre a onda de calor, ele comenta que a empresa estava preparada e não teve riscos, segundo ele o sistema passou com nota dez. Na entrevista Themis destacou premiações da empresa, com relação ao índice de satisfação dos clientes, os investimentos feitos na cidade e sobre o marco legal do saneamento.

"Campo Grande está na frente, já tem 89% da população atendida com rede de esgoto e o nosso contrato vai além da legislação, nosso contrato é de 98% da população antendida, previsto para acontecr em 2029, ou seja, quatro anos antes da data limite do novo marco", destaca Themis.

