JD1TV: Adriane quer Capital referência nacional em educação

Chegamos ao final da série JD1 Retrospectiva, onde conversamos com autoridades de órgãos e entidades de grande relevância no estado. Nesta última edição recebemos a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Ela avaliou sua gestão em 2023, destacou os grandes avanços e êxitos dos projetos realizados na Capital, além de enfatizar melhorias na educação, mudanças no secretariado e o apoio da ministra Tereza Cristina em sua reeleição.

As melhorias na parte pedagógica e estrutural foram o foco este ano. Recalcularam as salas de aula, colocaram mais 3 mil crianças para dentro da escola, revitalizaram 205 escolas do município simultanemanete, com um investimento de R$40 milhões.

"Uma grande meta para 2024 é fazer a educação de Campo Grande se tornar referência nacional", afirma Adriane.

