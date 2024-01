JD1TV: "Toda mulher que espera, dilata", esclarece obstetra sobre os mitos do parto normal

Chegamos ao final da série "Gestação e Parto Saudável" e nesta edição de quarta-feira (24), o JD1 Entrevista conversou com a médica obstetra, Rúbia Borges Loureiro, que desmistificou alguns mitos sobre o parto.

"O principal é estar com a mente preparada, ter consciência de tudo o que você quer, ter consciência corporal também, fazer atividades físicas, comer direitinho, dormir bem, pouco estresse. Ter uma qualidade de vida bacana durante a gestação vai fazer diferença no seu parto", afirma Rúbia Borges.

Veja alguns dos temas abordados no 'Mitos e Verdades' sobre o parto:

- Existe mulher que não dilata durante o trabalho de parto?

- Cordão umbilical enrolado no pescoço é indicativo de cesariana?

- Bebê grande causa laceração do períneo?

- Todo mecônio (cocô do bebê) é indicativo de cesariana?

- É necessário induzir o parto após as 40 semanas?

- Uma vez cesariana, sempre cesariana?

Essas e outras dúvidas, você confere na entrevista abaixo.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também