JD1TV: "Precisamos encontrar meios de autorregulação emocional", diz psicóloga sobre trabalho

Para lembrar do mês Janeiro Branco, de conscientização da saúde mental, o JD1 Entrevista, desta sexta-feira (26), abordou o tema saúde no trabalho, com a psicóloga Lia Rodrigues.

Entre os assuntos abordados, a psicóloga comentou sobre como lidar com possíveis transtornos como ansiedade e depressão ligados ao trabalho e como não deixar que as cobranças provenientes do trabalho interfiram na vida pessoal ou vice-versa.

Outro tema destacado foi a importância de quebrar o preconceito com a terapia, para até mesmo tratar de forma preventiva, antes que o problema se instale.

"A saúde mental tem que ser vista como prioridade todos os dias", defende Lia.

