JD1TV: "Não se pode resolver uma injustiça criando outra", diz Bertoni da Famasul

Um dia após a inauguração do empreendimento industrial da Suzano em Ribas do Rio Pardo - a 109 km de Campo Grande, o JD1 Retrospectiva recebeu o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, nesta sexta-feira (06).

Entre os assuntos abordados, Bertoni falou sobre as disputas fundiárias na questão indígena; a situação do agronegócio em Mato Grosso do Sul; o problema com a safra que se arrasta desde 2023; a relação da entidade com o Governo Federal e Estadual; além da capacitação de mão de obra.

Segundo o presidente, o Estado tem que "sair da caixa" e investir em mão de obra vinda de outros Estados do país. Pois, as naturais de Mato Grosso do Sul não estão prontas para atuarem na área.

Bertoni também revelou o planejamento da Suzano de inaugurar outros empreendimentos dentro do Estado, e que a Famasul estará envolvida em todo o planejamento.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também