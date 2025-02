JD1TV: Pavan do TJ abre o jogo

Na edição do JD1 Entrevista desta segunda-feira (10), recebemos em nosso estúdio o novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Renato Pavan que comentou sobre as perspectivas para sua carreira dentro do Poder Judiciário no estado.

"É o ápice da carreira de qualquer magistrado, o coroamento de uma função que se exerce há 40 anos. Eu sei que tenho pela frente bastante responsabilidade naquelas medidas que serão tomadas para levar esse nosso judiciário a bom termo", enfatiza Pavan.

O desembargador comentou ainda que pretende fazer ampliações na justiça de 1º grau, com a criação de novos fóruns, que segundo ele está estagnado. Outro destaque foi o legado que ele pretende deixar no judiciário relacionado à celeridade dos processos:

Assista na íntegra:

